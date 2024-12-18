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В Подмосковье открыто движение по Мытищинской хорде

Губернатор Воробьев: Запуск Мытищинской хорды улучшит жизнь 850 тыс. человек

В Подмосковье открыли движение по Мытищинской хорде, проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что открытие дороги – это значимое и долгожданное событие. Трасса соединяет Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским и Афанасовским, а также стала северным дублером МКАД.

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Дорога представляет собой дублер МКАД, северный участок разгрузится на 20%, а нагрузка на Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе снизится на треть, сказал Воробьев.

Он прибавил, что за сутки по трассе будет проезжать около 30 тыс. машин, изменения затронут более 850 тыс. жителей Подмосковья. Также отмечается, что проезд можно будет оплачивать транспондерами, которые используются на других платках.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

Источник: Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

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Ушакова Ирина
Фото:Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
Количество просмотров 15
18.12.2024 
Фото:Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
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