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Они осложняют работу ГАИ: главные категории проблемных водителей

В ГАИ рассказали, каких водителей инспекторы стараются избегать

Представитель ГАИ рассказал, какие категории автомобилистов считаются самыми сложными для правоохранителей и почему инспекторы предпочитают избегать их в ходе рейдов. Одна из них – высокопоставленные чиновники и представители спецслужб.

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Общение с ними может обернуться для инспектора большими проблемами, вплоть до завершения карьеры. При взаимодействии с такими водителями инспектор должен быть максимально осторожен и точно соблюдать все процедуры во избежание конфликта.

Также сотрудники ГАИ недолюбливают водителей, которые снимают всё происходящее на телефон или видеорегистратор. Малейшая ошибка может быть использована против инспектора, что может грозить потерей должности и даже уголовным преследованием.

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У сотрудников ГАИ вызывают напряжение нетрезвые водители и преступники. Первые часто проявляют агрессию и ведут себя непредсказуемо, создавая угрозу для окружающих. В подобных случаях инспекторы зачастую вызывают подкрепление, чтобы подстраховаться.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

Источник: Pravda.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 17
18.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
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