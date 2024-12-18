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Учуяли сладковатый запах из-под капота машины? Срочно меняйте эту жидкость

Эксперт Аронян объяснил, в каких случаях потребуется внеплановая замена антифриза

Чтобы купить качественный антифриз, при его покупке нужно учитывать несколько важных факторов, включая тип двигателя и состояние автомобиля в целом. Таким советом поделился специалист по ремонту автомобилей Вагид Аронян.

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Эксперт рекомендует, в первую очередь, ориентироваться на рекомендации производителя по периодичности замены охлаждающей жидкости. В среднем, это раз в 2-3 года или каждые 60 тысяч км пробега. Для старых машин интервал может сокращаться до 40-50 тысяч км, подчеркивает Аронян.

«Но бывают ситуации, когда антифриз нужно менять даже вне плана, например если обнаружили в нем осадок, пену, хлопья или сгустки. Еще если цвет поржавеет – плохо», – предупреждает специалист.

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Аронян уточнил, в каких случаях потребуется внеплановая замена жидкости: если в ней обнаружился осадок, пена или другие нежелательные примеси. Если жидкость внезапно поменяла цвет, также потребуется замена антифриза. Заметили перегрев двигателя, наличие масляной пленки на стенках бачка или специфический запах из-под капота – антифриз пора менять, подытожил Аронян.

Источник: ura.news

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 14
18.12.2024 
Фото:Unsplash
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