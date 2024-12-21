Стала известна средняя стоимость кроссовера в России

«Авито авто»: в России спрос на кроссоверы и внедорожники вырос за год на 45,6%

Спрос на внедорожники и кроссоверы в России по итогам осени 2024 года увеличился на 45,6%, показало исследование «Авито авто».

Средняя цена таких автомобилей составила 3,17 млн рублей, В сравнении с осенью 2023 года количество предложений на эти автомобили выросло на 48,9%.

В числе лидеров по спросу среди марок в сегменте SUV в сентябре – ноябре 2024 года оказались четыре китайских бренда и один российский. На первом месте – Haval с долей 10,08%, далее идут Chery (6,38%), Geely (5,68%), Lada (5,12%) и Changan (3,42%).

По моделям выделяется Haval Jolion, занявший первое место по спросу, за ним следуют Lada Niva Legend и Москвич 3.

Omoda C5 и Chery Tiggo 4 Pro замыкают топ-5, при этом на Chery Tiggo 4 Pro спрос вырос в 2,9 раза.

Кроссоверы и внедорожники остаются на пике популярности, составляя более 63% от общего спроса на новые автомобили в России осенью 2024 года.

Ожидается, что в 2025 году машин будут покупать меньше и выдачи автокредитов снизятся на 10-20% по сравнению с рекордным уровнем 2024 года. Однако объемы кредитования останутся выше, чем в 2023 году.

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Источник: ТАСС