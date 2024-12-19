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Пилотов воздушных судов оснастят комплектом выживания в экстремальных условиях

В Ростехе разработали аварийный жилет из арамидной брони для выживания пилотов

Специалисты Госкорпорации Ростех разработали жилет для выживания пилотов в экстремальных условиях, в его конструкцию встроены баллистические пакеты из арамидной брони. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

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«Носимый аварийный запас (НАЗ) должен повысить безопасность воздушных экипажей в случае непредвиденных обстоятельств. При создании НАЗ использованы как уже готовые элементы, так и новые, разработанные при участии потенциальных пользователей. В комплект входит широкий набор средств оказания первой помощи, различные сигнальные средства, еда, комплект выживания и боевой комплект», – уточнили в пресс-службе компании.

Серийное производство НАЗ-жилета планируется начать в 2025 году. Новинка уже прошла полный комплекс необходимых испытаний. Комплект протестировали на центрифуге с перегрузкой 9g, стреляли на вертикальной катапульте, продували потоком воздуха со скоростью 1470 км/ч, нагревали тепловым потоком, имитирующий пожар.

По словам испытателя, жилет существенно облегчает воздействие перегрузки и помогает работать противоперегрузочному костюму. В конструкцию жилета встроены баллистические пакеты из арамидной брони с классами защиты Бр1 и С2 (задерживают пистолетные патроны и осколки). Также в жилет встроена система эвакуации, состоящая из прочных лент с петлями и карабинами, она позволяет оперативно забрать летчика из воздушного судна или с поверхности земли.

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Кроме того, для НАЗ создан фонарь-маяк с инфракрасным модулем, благодаря которому можно обнаружить потерпевшего аварию пилота в ночное время с расстояния до трех км. Фонарь-маяк светит также синим светом для обнаружения следов крови и может излучать в тепловом диапазоне. В НАЗ есть нож выживания, аптечка с большим набором средств, мягкая фляга с запасом воды и дополнительная емкость с фильтром для очистки воды.

Источник: rostec.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / DC Studio
Количество просмотров 33
19.12.2024 
Фото:freepik / DC Studio
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