Выгодно стаховщикам: что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями

Эксперт Давиденко оценил риски автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями

В России могут разрешить использование подержанных запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО, пилотный проект планируется запустить уже со следующего года на Дальнем Востоке, а позже распространить и на другие регионы. Чем это обернется для российских автомобилистов, рассказали эксперты.

Руководитель отдела развития дополнительных продуктов ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко отмечает, что в сложившейся рыночной ситуации решение использовать запчасти, бывшие в эксплуатации, выглядит логичным. Так, сроки ожидания новых комплектующих выросли до 45 дней, в то время как в конце прошлого года составляли от 14 до 21 дня, а стоимость новых запчастей в полтора-два раза выше бывших в эксплуатации.

Мнение эксперта

Максим Давиденко, руководитель отдела развития дополнительных продуктов ГК «Альфа-Лизинг»:

– Это, в первую очередь, выгодно страховым компаниям, так как они смогут не нарушать установленные сроки ремонта и экономить на закупках комплектующих. Поэтому данная инициатива и лоббируется с их стороны. При этом для конечных потребителей – российских автомобилистов, – все же существуют риски.

При этом специалист отметил, что вызывает подозрение намерение устанавливать комплектующие, бывшие в эксплуатации, без согласия автовладельца. Сейчас, если пострадавший в ДТП получает компенсацию деньгами, он может самостоятельно принять решение о ремонте авто при помощи неновых запчастей. Но качество таких комплектующих однозначно ниже – как минимум с точки зрения оставшегося ресурса, степени износа и наличия скрытых дефектов, пояснил специалист. Также неясно, будет ли действовать гарантия на установку и срок службы неновых запчастей, отметил он.

Реализация инициативы тоже пока неясна, констатирует Давиденко. Процесс будет достаточно сложным, так как необходимо будет определить технические нормативы состояния комплектующих, бывших в эксплуатации, а также методы, регламенты и инструменты контроля их использования в масштабах страны. Особенно это касается деталей, которые прямо или косвенно влияют на безопасность водителя и пассажиров.

CEO проекта Likvi.com Александр Коротков отмечает, что в плане рисков и возможных злоупотреблений не исключено, что сервисные центры могут применять б/у запчасти, не соответствующие установленным техническим стандартам, с целью снижения стоимости ремонта и получения дополнительной прибыли.

Мнение эксперта

Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com:

– Введение практики использования б/у запчастей при ремонте автомобилей по ОСАГО – это шаг в сторону удешевления ремонтов, что может быть полезно для автомобилистов в случае мелких повреждений. Однако эта мера неоднозначна и несет в себе немалые риски для безопасности, особенно когда речь идет о ключевых компонентах автомобиля.

Чтобы эта практика не привела к снижению качества ремонта и угрозе безопасности на дорогах, необходимы четкие регламенты по проверке качества б/у запчастей, а также жесткий контроль со стороны как государственных органов, так и страховых компаний.

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