Бренд из Китая поднялся в рейтинге популярности сразу на 7 позиций с начала года

Китайский бренд Jetour вошел в топ-6 наиболее востребованных в России

Китайский бренд Jetour вышел на 6-е место по числу регистраций среди наиболее востребованных марок автомобилей в России. Таким образом, с начала текущего года бренд поднялся сразу на семь позиций. Для сравнения: в первые недели 2024 года Jetour занял 13-ю позицию в рейтинге автомобильных брендов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Всего с января по декабрь 2024 года в России было зарегистрировано 33 462 новых автомобиля Jetour. Наиболее высокие объемы продаж Jetour отмечаются в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах. Совсем немного уступает Южный федеральный округ.

Jetour Dashing

«Бессменным бестселлером в российской линейке бренда остается стильный городской кроссовер Jetour Dashing, который в конце ноября был признан лучшим кроссовером в специальной номинации «Цена/качество» ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России – 2024». По итогам 50 недель текущего года российские покупатели поставили на учет 14 960 автомобилей Jetour Dashing, что составляет 44,71% от общего объема продаж бренда», – уточнили в пресс-службе.

Jetour T2

Второе место уверенно удерживает первый внедорожник бренда – Jetour Т2, продажи этой модели стартовали в России весной 2024 года. За короткое время модель получила высокую оценку экспертов и признание клиентов. Кроме высоких наград в номинациях «Среднеразмерный кроссовер года» по версии премии «Внедорожник года», «Лучший новый автомобиль для путешествий» в премии «Новинка года» от Авто.ру, автомобиль признан самой востребованной новинкой на рынке России по версии «Авто.ру Бизнес». С момента дебюта реализовано уже 9732 Т2, что составляет 29,08% от общего объема продаж Jetour.

Jetour X70 Plus

Кроме того, у покупателей востребованы модели линейки для семейных путешествий – X70 Plus и X90 Plus (5764 проданных единиц, доля 17,23% и 2507 экземпляров, доля 7,49% соответственно). Продажи новейшей модели линейки «Х» – компактного кроссовера Jetour X50 менее чем за месяц достигли 154 проданных экземпляров.

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Источник: пресс-служба «Джетур Мотор Рус»