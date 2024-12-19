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В продаже появился надежный «кореец» с внедорожными возможностями

В России стартовали продажи бюджетного кроссовера из Кореи Kia KX1 за ₽2,6 млн

Продажи компактного кроссовера Kia KX1 2024 года стартовали на рынке России по цене от 2,59 млн рублей.

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Комплектация Fun Edition оснащена бензиновым двигателем объемом 1,4 л мощностью 100 л.с., вариатором и передним приводом. Производство автомобиля наладили в партнерстве с Dongfeng, Kia KX1 совмещает черты кроссовера и хэтчбека. Габариты – 4100/1735/1533 мм, размер колесной базы – 2570 мм. Дорожный просвет в 185 мм обеспечивает базовые внедорожные возможности.

KIA KX1
KIA KX1

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Автомобиль отличают литые 16-дюймовые диски, черные пластиковые накладки, рейлинги на крыше и светодиодные дневные ходовые огни. Головные фары – галогенные. Интерьер салона и руль отделаны искусственной кожей, передние сиденья регулируются вручную, а водительское кресло оснащено функцией микролифта. Центральная панель дополнена мультимедийной системой с поддержкой CarPlay и Bluetooth. Климат-контроль однозонный, выполнен в фирменном стиле Kia.

KIA KX1
KIA KX1

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В списке опция заявлены: системы ABS, ESP, помощь при старте в гору и спуске, боковые и фронтальные подушки безопасности, задний парктроник, камера заднего вида. В «базе» нет подогрева сидений и воздуховодов для второго ряда. Объем багажника – 352 литра, сложив сиденья, можно увеличить его до 1155 литров.

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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Kia
Количество просмотров 7
19.12.2024 
Фото:Kia
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