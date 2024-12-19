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Стали известны подробности о технике нового Hyundai Palisade

В Hyundai Palisade появится гибридная версия, а дизельного мотора не будет

Hyundai раскрыла первые подробности о новом Palisade 2026 года, который получил обновленный дизайн и улучшенные характеристики. Внешность автомобиля стала более квадратной и престижной, а салон — более роскошным, при этом при его создании дизайнеры интерьера вдохновились мебелью премиум-класса.

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Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Модель второго поколения будет доступна в девятиместной конфигурации с дополнительным сиденьем спереди.

Размеры Palisade увеличились: длина теперь составляет 5050 мм, что на 55 мм больше, а колесная база удлинена на 70 мм, до 2970 мм. Эти изменения, а также короткий передний свес и удлиненная задняя часть придают автомобилю более гармоничные пропорции.

В моторной гамме также произошли изменения: прежний 3,8-литровый V6 заменен на 3,5-литровый, мощностью 276 л.с. Появился и новый турбированный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 286 л.с.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

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Для любителей экологичности Hyundai предлагает гибридную версию, которая сочетает 2,5-литровый турбодвигатель и электродвигатель. Суммарная мощность гибрида достигает 330 л.с., а запас хода — 1020 км.

Кроме того, компания официально отказалась от дизельного двигателя, которым оснащался Palisade предыдущего поколения.

Palisade – одна из последних моделей Hyundai, которая отказалась от значка H на рулевом колесе. Вместо этого четыре точки, обозначающие букву «H» в азбуке Морзе.

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Источник: Top Gear

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Алексеева Елена
Количество просмотров 13
19.12.2024 
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