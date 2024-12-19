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Новации и футуристичный дизайн: раскрыт интерьер нового кроссовера

Бренд Omoda раскрыл новые подробности об интерьере кроссовера C7

Бренд Omoda раскрывает новые детали о технологических особенностях интерьера нового футуристичного кроссовера C7.

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Ключевым элементом интерьера кроссовера Omoda C7 является 15,6-дюймовый мультимедийный экран, позволяющий выводить картинку сверхвысокой четкости в разрешении 2,5K. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.

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Раскрывая новые детали о технологических особенностях интерьера нового футуристичного Omoda C7, ответственный за дизайн проекта Стив Юм рассказал, что задача заключалась в том, чтобы гармонично объединить новейшие технологии с прогрессивным дизайном.

«Именно так у нас получилось создать автомобиль, в полной мере воплощающий наше видение будущего», – цитирует пресс-служба дизайнера.

Отличительная особенность мультимедиа заключается также в отличной цветопередаче и антибликовом эффекте, благодаря чему ей комфортно пользоваться даже при попадании на экран прямых солнечных лучей, а мощный процессор обеспечивает высокую скорость отклика на касание.

Интерьер Omoda C7
Интерьер Omoda C7

Все основные функции, включая навигацию и регулировку громкости, находятся в прямом доступе, а благодаря интерактивному интерфейсу можно быстро получить необходимую информацию об автомобиле или построить новый маршрут. Эргономика внутреннего пространства отличается функционалом – все ключевые органы управления находятся под рукой.

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Идеальная тишина в салоне доставляет удовольствие от уникальной атмосферы. Салон интерьера C7 выдержан в стиле минимализма, усиливающийся за счет контраста черного и белого цветов в оформлении. Особый эффект достигается за счет атмосферной подсветки на 256 цветов с функцией динамического освещения. Подсветка меняется в зависимости от стиля вождения и подстраивается к ритму музыкального сопровождения из динамиков аудиосистемы.

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Источник: пресс-служба O&J (бренды Omoda и Jaecoo)

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Светлана Тарасенко
Фото:O&J
Количество просмотров 16
19.12.2024 
Фото:O&J
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