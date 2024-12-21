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Новый подход Honda к технике: «тонкий, легкий и мудрый»

Honda представила прототипы электромобилей серии 0 для выставки CES в 2025 году

Honda готовит к дебюту на выставке CES 2025 два новых электрокара, которые станут частью амбициозной серии 0.

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Два новых прототипа Ходны
Два новых прототипа Ходны

Японский автопроизводитель продемонстрирует усовершенствованные прототипы, которые, по словам компании, будут основываться на концепции «тонкий, легкий и мудрый». Эти модели продолжат развитие линейки электромобилей Honda, которой компания начнет заниматься с 2026 года.

Honda Saloon EV Concept
Honda Saloon EV Concept

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Первый из представленных прототипов напоминает прошлогодний Saloon EV Concept, сохраняя узнаваемые элементы дизайна, такие как светодиодные фонари и стильный стоп-сигнал. Однако, в отличие от концепта, этот автомобиль теперь обозначен как прототип, что предполагает значительное продвижение вперед.

Больше информации о новинке появится в ходе презентации на CES.

Второй прототип, возможно, вызовет еще больше интереса – это внедорожник из серии 0. С квадратными формами и размерами, аналогичными Hyundai Ioniq 9, он оснащен инновационными решениями, такими как отсутствие традиционных боковых зеркал и вертикальное заднее стекло с интегрированной светодиодной полосой.

Новая линейка автомобилей Honda
Новая линейка автомобилей Honda

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С 2026 года Honda начнет массовое производство электромобилей серии 0, начиная со спортивного седана и двух внедорожников. Линейка будет расширяться, и к 2030 году на мировом рынке появятся семь новых моделей Honda. В частности, ожидаются внедорожники с тремя рядами сидений и компактные модели для городского рынка.

Японский бренд также представит новую фирменную операционную систему для своих будущих электромобилей. Новые технологии беспилотного вождения также на повестке дня.

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Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Honda
Количество просмотров 12
21.12.2024 
Фото:Honda
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