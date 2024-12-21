Новый подход Honda к технике: «тонкий, легкий и мудрый»

Honda представила прототипы электромобилей серии 0 для выставки CES в 2025 году

Honda готовит к дебюту на выставке CES 2025 два новых электрокара, которые станут частью амбициозной серии 0.

Два новых прототипа Ходны

Японский автопроизводитель продемонстрирует усовершенствованные прототипы, которые, по словам компании, будут основываться на концепции «тонкий, легкий и мудрый». Эти модели продолжат развитие линейки электромобилей Honda, которой компания начнет заниматься с 2026 года.

Honda Saloon EV Concept

Первый из представленных прототипов напоминает прошлогодний Saloon EV Concept, сохраняя узнаваемые элементы дизайна, такие как светодиодные фонари и стильный стоп-сигнал. Однако, в отличие от концепта, этот автомобиль теперь обозначен как прототип, что предполагает значительное продвижение вперед.

Больше информации о новинке появится в ходе презентации на CES.

Второй прототип, возможно, вызовет еще больше интереса – это внедорожник из серии 0. С квадратными формами и размерами, аналогичными Hyundai Ioniq 9, он оснащен инновационными решениями, такими как отсутствие традиционных боковых зеркал и вертикальное заднее стекло с интегрированной светодиодной полосой.

Новая линейка автомобилей Honda

С 2026 года Honda начнет массовое производство электромобилей серии 0, начиная со спортивного седана и двух внедорожников. Линейка будет расширяться, и к 2030 году на мировом рынке появятся семь новых моделей Honda. В частности, ожидаются внедорожники с тремя рядами сидений и компактные модели для городского рынка.

Японский бренд также представит новую фирменную операционную систему для своих будущих электромобилей. Новые технологии беспилотного вождения также на повестке дня.

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Источник: Carscoops