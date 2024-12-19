Как «Таврида» в Крыму: вокруг Азовского моря появится новая 4-полосная дорога

Путин: Вокруг Азовского моря построят современную кольцевую автотрассу

Президент России Владимир Путин подтвердил планы построить кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря. Об этом российский лидер рассказал в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем Российской Федерации. И это будет такая же дорога, как "Таврида" в Крыму: четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы», – подчеркнул лидер России.

Путин обратил внимание, что одна часть этой трассы уже готова, речь идет об участке от Таганрога до Мариуполя, протяженностью 40 км. Он отметил, что планирование идет вокруг всего Азовского моря. Еще одна дорога планируется между Мариуполем и Донецком, протяженностью почти 100 км.

«Она почти 100 км. Если быть более точным – по-моему, 97 км. И вся дорожная сеть будет восстанавливаться», – заверил президент. Более того, в течение трех лет вся дорожная инфраструктура Донбасса и Новороссии будет приведена в нормативное состояние, пообещал Путин.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян и представителей СМИ в рамках традиционной ежегодной прямой линии.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: tass.ru