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Амурского тигра сбила машина на Дальнем Востоке: водитель скрылся

Второй тигр за сутки погиб в аварии на Дальнем Востоке

Второго амурского тигра за сутки сбили на трассах Дальнего Востока. В Хабаровском крае неизвестное транспортное средство насмерть сбило животное поздно вечером 18 декабря на федеральной трассе Хабаровск – Владивосток. Зверь погиб, а водитель иномарки скрылся с места ДТП.

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На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следователи. На месте ДТП обнаружили и изъяли части бампера. Виновник и обстоятельства аварии выясняются.

Примерно в это же время в Приморье на 155-м километре автодороги Артем – Находка –порт Восточный автомобиль также насмерть сбил амурского тигра. В результате происшествия водителя автомобиля госпитализировали.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | МВД Медиа
Количество просмотров 3
19.12.2024 
Фото:Depositphotos | МВД Медиа
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