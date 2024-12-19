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Столкнулись грузовой и пассажирский поезда: есть погибшие
Машиниста грузового поезда и его помощника...

Столкнулись грузовой и пассажирский поезда: есть погибшие

Машиниста грузового поезда и его помощника задержали в Мурманской области

Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома РФ задержали машиниста и помощника машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

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Задержанных подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель двух людей, уточнили в ведомстве. После осмотра места происшествия следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, столкновение поезда № 11 Мурманск – Санкт-Петербург с грузовым составом произошло накануне, 18 декабря, в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая. С рельсов сошли и получили повреждения четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов, в составе, по предварительной информации, находился 321 человек, 31 из них пострадал, двое скончались.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ход расследования, в РЖД создали оперативный штаб, его возглавляет глава компании Олег Белозеров.

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Источник: t.me/zmsutskr

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 25
19.12.2024 
Фото:Depositphotos
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