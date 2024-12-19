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Топливо вылилось на землю: подробности ДТП с бензовозом в Бурятии

В Бурятии опрокинулся бензовоз

В Бурятии произошла авария с бензовозом. Уточняется, что утром 19 декабря на автодороге Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией неподалеку от села Поворот Селенгинского района водитель бензовоза «Фрейд Лайнер» не справился с управлением, грузовик в итоге перевернулся.

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В полуприцепе-цистерне большегруза содержалось горючее. От удара произошла разгерметизация одного из отсеков, бензин вылился на землю.

Водитель грузовика не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: Прокуратура Республики Бурятия

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Ушакова Ирина
Фото:прокуратура Республики Бурятия
Количество просмотров 22
19.12.2024 
Фото:прокуратура Республики Бурятия
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