За высокотехнологичный и мощный кроссовер просят более 12 млн

В Россию доехал японский 358-сильный новационный кроссовер Acura ZDX 2024 года

Японский кроссовер Acura ZDX 2024 года выпуска появился на рынке России, цена за электрическую новинку составляет 12,5 млн рублей.

Acura ZDX

Это первый полностью электрический автомобиль бренда Acura, созданный в партнерстве с General Motors. Базовая комплектация A-Spec оснащена задним приводом и одним электромотором мощностью 358 л.с. с крутящим моментом 440 Нм. Благодаря этому электрокар проедет до 504 км на одной зарядке, причем Acura ZDX поддерживает зарядку через порты CCS и NACS.

Внешне у автомобиля спортивный дизайн, его отличают узкие светодиодные фары, рельефный капот и пластиковый обвес. Благодаря такому экстерьеру новинка выглядит стильно и современно. Салон интерьера изобилует инновационными технологиями, такой комфорт обязательно оценят покупатели.

Потенциальными покупателями Acura ZDX будут клиенты, ценящие симбиоз высокой производительности, современного дизайна и экологичности. Благодаря платформе Ultium от General Motors кроссовер впечатляет характеристиками запаса хода и мощности.

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Источник: speedme.ru