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За высокотехнологичный и мощный кроссовер просят более 12 млн

В Россию доехал японский 358-сильный новационный кроссовер Acura ZDX 2024 года

Японский кроссовер Acura ZDX 2024 года выпуска появился на рынке России, цена за электрическую новинку составляет 12,5 млн рублей.

Acura ZDX
Acura ZDX
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Это первый полностью электрический автомобиль бренда Acura, созданный в партнерстве с General Motors. Базовая комплектация A-Spec оснащена задним приводом и одним электромотором мощностью 358 л.с. с крутящим моментом 440 Нм. Благодаря этому электрокар проедет до 504 км на одной зарядке, причем Acura ZDX поддерживает зарядку через порты CCS и NACS.

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Внешне у автомобиля спортивный дизайн, его отличают узкие светодиодные фары, рельефный капот и пластиковый обвес. Благодаря такому экстерьеру новинка выглядит стильно и современно. Салон интерьера изобилует инновационными технологиями, такой комфорт обязательно оценят покупатели.

Потенциальными покупателями Acura ZDX будут клиенты, ценящие симбиоз высокой производительности, современного дизайна и экологичности. Благодаря платформе Ultium от General Motors кроссовер впечатляет характеристиками запаса хода и мощности.

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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Количество просмотров 20
19.12.2024 
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