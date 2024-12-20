Пассажиров нового поезда между двумя столицами будут кормить шавермой по-питерски

Новый 2-этажный поезд «Аврора» отправился в первый рейс из Москвы в Петербург

Скоростной двухэтажный поезд «Аврора» отправился в первый рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом рассказал глава Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов.

«Сегодня в свой первый рейс в обновленном составе отправился скоростной поезд "Аврора". Для нас это значимое событие, ведь мы не просто возвращаем на маршрут Москва - Санкт-Петербург этот знаменитый поезд, но и предлагаем пассажирам еще одну возможность с комфортом путешествовать между двумя столицами по доступным ценам. Это очень важно в условиях растущего спроса", – подчеркнул глава ФПК»

Пястолов порекомендовал пассажирам попробовать фирменную шаверму из меню вагона-бистро кроме традиционных блюд и гастросувениров. «Колоритное и без преувеличения самое известное блюдо города на Неве оставит приятные впечатления о поездке», заверил глава ФПК.

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Источник: tass.ru