Грозит множеством спорных ситуаций: о ремонте авто по ОСАГО б/у деталями

Эксперт Корнев назвал главную сложность с ремонтом машины б/у запчастями

В России могут разрешить использование подержанных запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО, пилотный проект планируется запустить уже со следующего года на Дальнем Востоке, а позже распространить и на другие регионы. Чем это обернется для российских автомобилистов, рассказал руководитель управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. Он отметил, что основная сложность с б/у запчастями состоит в системе контроля их использования.

Мнение эксперта

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг»:

– Сначала надо определить область применения таких деталей, разделив на критически важные для безопасности и допустимые. Потом надо проследить за качеством восстановленной запчасти, ведь даже с завода оно бывает разным, а у нас каждый экземпляр получается со своими «особенностями». Решить такое на уровне ведомств можно, но на практике это грозит большим количеством спорных ситуаций.

С ходу представляется картина, когда одному дали хорошую фару почти без следов эксплуатации, а другому перепаянную после аварии. Обе пока работают, но у второй перспектив меньше. Сюда же припишем общий вид такого ремонта, который потом может выйти боком при продаже машины.

Корнев напомнил, что разговоры о применении б/у запчастей для ремонта по ОСАГО длятся не первый год. Несколько лет назад большая часть автопроизводителей отказалась от подобной перспективы. Вопросы остались прежние: неконтролируемый срок использования восстановленных деталей и их влияние на безопасность.

По словам эксперта, пока безопаснее для денег и здоровья автовладельцев выглядит инициатива увеличить срок ремонта до 45 дней. Не всегда удобно, но кому-то это поможет решить проблему в сервисе, а не собственными силами, пояснил Корнев.

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