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Автоконцерн на фоне забастовок лидирует по продажам автомобилей в Европе

На авторынке Европы падают продажи на фоне низкого спроса

Совокупные продажи новых автомобилей в странах Европы по итогам ноября 2024 года достигли 1 055 319 экземпляров, это на 2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Такие данные обнародовали в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

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После заметного роста в октябре (плюс 0,1%) европейский авторынок ушел «в минус». Аналитики европейского экспертного сообщества отмечают, что самое большое количество автомобилей в Европе в конце осени реализовал немецкий автоконцерн Volkswagen – 117 994 единицы (+5,4%).

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На втором месте японская Toyota – эта марка разошлась в Европе с показателем 77 793 машины (+10,9%). Чешская Skoda замыкает топ-3 рейтинга с реализованными 68 119 шт. (+10%). Далее в списке лидеров идут BMW (67 783 шт.; -2,9%) и Mercedes-Benz (62 232 шт.; +4,3%). Всего за 11 месяцев с начала текущего года продажи автомобилей на авторынке Европы составили 11 876 655 экземпляров – на 0,6% больше, чем за период с января по ноябрь 2023 года.

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Источник: bloomberg.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 5
20.12.2024 
Фото:Unsplash
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