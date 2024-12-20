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Новые Citroen C4 калужской сборки появились в продаже

В России начали продавать новые седаны Citroen C4, собранные в Калуге

В России дилеры предлагают новые седаны Citroen C4 2024 г. в. по цене 2,65 млн рублей, соответствующие объявления есть на одном из классифайдов. Автомобиль доступен в версии Feel Edition с бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 115 л.с., АКП. Привод передний.

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Citroen C4
Citroen C4

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Источник из дилерской сети рассказал, что Citroen C4 действительно собрали в этом году на бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калуге (сейчас завод «Автомобильные технологии»). Он уточнил, что авто произвели из оставшихся машинокомплектов.

Официально на калужском заводе сейчас собирают только одну модель Citroen: кроссовер C5 Aircross.

Citroen C4
Citroen C4

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Citroen
Количество просмотров 8
20.12.2024 
Фото:Citroen
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Отзывы о Citroen C4 (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Citroen C4  2011
/ срок владения: более 5 лет
Комментарий:
Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась она на 160000 км!! нареканий вообще нет к машине...если б покупал новую машину то взял бы опять ее...все работает в идеале..очень комфортна..молодцы французы!!!..Что касается коробки (у меня автомат, тот самый AL4) нареканий тоже нет,ни разу не подвела, хотел бы конечно сравнить с Aisin, но нет возможности...минус бездарю писателю
+38