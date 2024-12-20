Новые Citroen C4 калужской сборки появились в продаже

В России начали продавать новые седаны Citroen C4, собранные в Калуге

В России дилеры предлагают новые седаны Citroen C4 2024 г. в. по цене 2,65 млн рублей, соответствующие объявления есть на одном из классифайдов. Автомобиль доступен в версии Feel Edition с бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 115 л.с., АКП. Привод передний.

Citroen C4

Источник из дилерской сети рассказал, что Citroen C4 действительно собрали в этом году на бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калуге (сейчас завод «Автомобильные технологии»). Он уточнил, что авто произвели из оставшихся машинокомплектов.

Официально на калужском заводе сейчас собирают только одну модель Citroen: кроссовер C5 Aircross.

Citroen C4

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Источник: Autonews.ru