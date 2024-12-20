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Стало известно, как россияне относятся к покупке новых машин на маркетплейсах

«Автостат»: треть россиян не желает покупать новый автомобиль онлайн

Свыше трети россиян не покупали новую машину на маркетплейсах и не планируют этого делать, сообщает агентство «Автостат» по итогам опроса, в котором участвовали более 3 тыс. человек.

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О нежелании покупать машину на маркетплейсах сообщили 36,3% опрошенных. 61,6% респондентов также заявили, что не приобретали авто онлайн, но лояльно относятся к покупке без тест-драйвов, личного осмотра и общения с сотрудниками автосалонов. Еще 1% респондентов затруднились с ответом.

Сейчас различные онлайн-площадки предоставляют возможность покупки автомобилей таких марок, как Lada, Chery, Changan и других.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
20.12.2024 
Фото:Depositphotos
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