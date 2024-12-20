УАЗ Патриот с новыми силовыми агрегатами — завод назвал срок появления

УАЗ подтвердил появление Патриота с дизелем и 6-ступенчатой МКП в 2025 году

В 2025 году Ульяновский автозавод планирует существенное обновление модельного ряда внедорожников, и одной из главных премьер, безусловно, будет модернизированный флагманский УАЗ Патриот. Как пишет источник со ссылкой на пресс-службу предприятия, обновленная модель должна появиться в четвертом квартале 2025 года. Фактически подтверждена ранее опубликованная информация о премьере в ноябре следующего года.

Главное новшество – силовые агрегаты. Модель получит 6-ступенчатую МКП (разработка JAC, производство в РФ) в паре с 2-литровым 136-сильным дизелем (также JAC) или 150-сильным бензиновым ZMZ Pro.

Сообщается, что пару дизель/6МКП уже с марта начнут применять на серийных УАЗ Профи в заднеприводной модификации «Полуторка», а как раз к концу года начнут ставить и на полноприводные машины – как Профи, так и Патриоты. Известно также, что на Патриоте появится и автомат, но не ранее 2026 года.

Помимо технической части, в 2025 году Патриот обновится по внешности и интерьеру. В частности, будут применены новые фары с динамическими указателями поворота. В салоне же появится новое рулевое колесо, причем в зависимости от исполнения оно будет либо с клавишами на спицах, либо без оных. Кроме того, УАЗ будет повышать качество окраски кузовов: роботы модернизированного окрасочного комплекса будет наносить краску не аэростатическим методом, а более прогрессивным электростатическим.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Автостат