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УАЗ Патриот с новыми силовыми агрегатами — завод назвал срок появления

УАЗ подтвердил появление Патриота с дизелем и 6-ступенчатой МКП в 2025 году

В 2025 году Ульяновский автозавод планирует существенное обновление модельного ряда внедорожников, и одной из главных премьер, безусловно, будет модернизированный флагманский УАЗ Патриот. Как пишет источник со ссылкой на пресс-службу предприятия, обновленная модель должна появиться в четвертом квартале 2025 года. Фактически подтверждена ранее опубликованная информация о премьере в ноябре следующего года.

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Главное новшество – силовые агрегаты. Модель получит 6-ступенчатую МКП (разработка JAC, производство в РФ) в паре с 2-литровым 136-сильным дизелем (также JAC) или 150-сильным бензиновым ZMZ Pro.

Сообщается, что пару дизель/6МКП уже с марта начнут применять на серийных УАЗ Профи в заднеприводной модификации «Полуторка», а как раз к концу года начнут ставить и на полноприводные машины – как Профи, так и Патриоты. Известно также, что на Патриоте появится и автомат, но не ранее 2026 года.

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Помимо технической части, в 2025 году Патриот обновится по внешности и интерьеру. В частности, будут применены новые фары с динамическими указателями поворота. В салоне же появится новое рулевое колесо, причем в зависимости от исполнения оно будет либо с клавишами на спицах, либо без оных. Кроме того, УАЗ будет повышать качество окраски кузовов: роботы модернизированного окрасочного комплекса будет наносить краску не аэростатическим методом, а более прогрессивным электростатическим.

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Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 10
20.12.2024 
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+7