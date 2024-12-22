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КАМАЗ обновил дизайн — скоро новая модель!

Юбилейный электробус КАМАЗ-6282 получил внешность в духе новой модели А5

В Башкортостане на заводе НЕФАЗ собрали юбилейный, двухтысячный электробус КАМАЗ-6282, в скором времени машина пополнит столичный автопарк ГУП «Мосгортранс». Такие электробусы в Нефтекамске производят с 2018 года, и первую тысячу завод «разменял» в июле прошлого года, а за следующие полтора года сделал еще столько же. Помимо НЕФАЗа, сборку таких электробусов с 2021 года ведет московский СВАРЗ.

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В этом году на московские маршруты поставляются обновленные электробусы, визуально приближенные к поколению грузовиков К5 – именно в таком виде выпущена и юбилейная машина, представленная на фото. Помимо Москвы, КАМАЗ-6282 применяют в Волгограде, Курске, Ростове-на-Дону, Липецке, Таганроге, Волгодонске и Перми. Модель развивается: одна из последних новинок – электробус с ночной зарядкой КАМАЗ-6282 ONC.

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Но вообще, и перемены в экстерьере, и развитие технологий – это один из этапов перехода к производству нового поколения пассажирского транспорта А5. Одним из отличий новой модели электробуса будет запас хода: если у КАМАЗ-6282 в рамках модернизации его удалось поднять с 60 до 80 км, то теперь будет сразу 100. Хочется верить, что и ситуации с возгораниями будут искоренены.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 19
22.12.2024 
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