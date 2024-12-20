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В ТЦ, аэропортах и на вокзалах можно ориентироваться онлайн по навигатору

В Яндекс картах теперь можно выстраивать маршруты внутри зданий в мегаполисах

Во всех городах-миллионниках теперь можно строить маршруты внутри зданий, они доступны в популярных торговых центрах, аэропортах и на вокзалах. О ноу-хау рассказали в пресс-службе компании.

До настоящего времени такой возможностью могли пользоваться только жители Москвы, Петербурга, Казани и Уфы. Теперь маршруты внутри зданий доступны в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске.

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«Маршруты можно строить между объектами внутри здания, а также из любой точки города: например, "Карты" построят маршрут на автобусе до торгового центра, затем подскажут удобный вход и как добраться до конкретного магазина. Как и с обычной навигацией, "Карты" могут предложить несколько вариантов пути», – говорится в сообщении.

Для улучшения маршрутизации внутри зданий, команда сервиса обновила поэтажные схемы организаций, к которым чаще всего строят маршруты. Речь идет о том, что уточнены местоположения эскалаторов, лифтов и других объектов. В скором времени можно будет построить маршруты и в других зданиях, причем список городов с доступом к этой функции тоже будет расширяться, заверили в компании.

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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / svetlanasokolova
Количество просмотров 23
20.12.2024 
Фото:freepik / svetlanasokolova
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