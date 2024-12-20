На АВТОВАЗе рассказали о влиянии на продажи ужесточения мер автокредитования

Президент АВТОВАЗа Соколов: автокредиты составляют 80-85% продаж Lada Vesta

Доля продаж в кредит флагманской модели Lada Vesta к концу 2024 года достигает 80-85%. Об этом в ходе итогового заседания совета Челябинского отделения Союза машиностроителей РФ сообщил президент АВТОВАЗа, член бюро союза Максим Соколов.

Он подчеркнул, что к концу года, начиная с четвертого квартала, в руководстве наблюдают резкое давление всех регуляторных мер, принятых в части повышения ключевой ставки, а также нагрузки на предприятие других мер ужесточения кредитования.

«В данном случае для нашего машиностроения в любом сегменте – в грузовом, легковом, или даже тяжелого машиностроения, в основном продукция продается в кредит. Даже у "Автоваза" <...> почти две трети продаж идут именно с использованием различных кредитных инструментов, а наиболее флагманских продуктов, таких как Vesta, например, процент продаж в кредит достигает 80-85%», – уточнил глава автоконцерна.

Напомним, руководство АВТОВАЗа приняло решение заменить актуальную госпрограмму льготного автокредитования на скидочные сертификаты. По мнению топ-менеджмента, такая мера позволит предоставлять скидку на автомобиль не в рамках автокредита, а напрямую.

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Источник: tass.ru