Автомобили Toyota начали красить в «чужие» цвета: индивидуализация или вынужденная мера?

Кроссоверы Toyota Corolla Cross 2025 начали красить в красный цвет Mazda

Toyota Corolla Cross 2025 модельного года начали красить в фирменный красный цвет Mazda.

Как сообщает Motor.ru, американские покупатели Corolla Cross смогут приобрести кроссовер в цвете Soul Red Crystal, который до этого был визитной карточкой Mazda. Примечательно, что этот оттенок доступен даже в базовых комплектациях, не ограничиваясь специальными версиями.

Toyota Corolla Cross 2025

Объяснение кроется в совместном предприятии Mazda Toyota Manufacturing в Алабаме, где производятся как Corolla Cross, так и Mazda CX-50. Именно на этом заводе и красят оба кроссовера в один и тот же оттенок Soul Red Crystal. Представитель Toyota подтвердил идентичность составов красок, развеяв любые сомнения в заимствовании.

Трехслойное покрытие Soul Red Crystal Mazda использует с 2016 года, и оно стало одним из самых узнаваемых элементов дизайна бренда. Теперь этот же оттенок будет ассоциироваться и с Toyota Corolla Cross, по крайней мере, в США.

Подобное заимствование цвета – нетипичная практика для автомобильной индустрии. Обычно производители предлагают уникальные палитры для каждой модели, подчеркивая ее индивидуальность. Конечно, существуют программы индивидуализации, позволяющие покрасить автомобиль практически в любой цвет, как, например, у Porsche и BMW Individual.

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Источник: Motor1