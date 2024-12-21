В Россию вернулся крупный семейный кроссовер Toyota: сколько он стоит?

Toyota Grand Highlander привезли к российским дилерам по цене 10,9 млн рублей

В Россию вернулся Toyota Grand Highlander – увеличенная версия легендарного Highlander, изначально предназначенная для американского рынка.

Один из дилеров в Ростове-на-Дону уже предлагает эту новинку, и цена, мягко говоря, впечатляет – 10 896 000 рублей за комплектацию Limited. Это на полмиллиона рублей больше, чем прогнозировали аналитики ещё год назад.

Toyota Grand Highlander

Grand Highlander – это не просто удлинённая версия своего младшего брата. Это принципиально другой автомобиль, ориентированный на максимальный комфорт всех пассажиров, даже тех, кто расположился на третьем ряду сидений. Именно на этом акцентирует внимание производитель, подчёркивая, что третий ряд рассчитан не на детей, а на взрослых пассажиров.

Под капотом – проверенный 2,4-литровый бензиновый двигатель, развивающий 265 л.с. В паре с ним работает автоматическая коробка передач, а полный привод обеспечивает уверенность на любой дороге.

Интерьер Toyota Grand Highlander

Автомобиль оснащён системой Toyota Safety Sense третьего поколения, включающей в себя адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, контроль слепых зон и помощь при удержании полосы движения. В стандартное оснащение входят медиасистема с 12,3-дюймовым экраном, шесть USB-портов, декоративное освещение салона, литые легкосплавные диски размером 20 дюймов и рейлинги на крыше.

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Источник: SpeedMe