Большой трехрядный салон по низкой цене: Toyota представила новый внедорожник

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Toyota представила внедорожник Rangga Khusus на базе Hilux Champ

Hilux Champ, который был представлен Toyota как доступный коммерческий пикап для развивающихся рынков, стал основой для новой модели. Индонезийская компания New Armada, специализирующаяся на создании кузовов для автобусов, взяла на себя задачу преобразования Hilux Champ в полноценный пассажирский внедорожник.

Toyota Rangga Khusus
Toyota Rangga Khusus

Новый Hilux Rangga Khusus сохранил оригинальный стиль своего предшественника, но получил более высокий кузов с рейлингами на крыше, обновленную светотехнику и новые колёсные диски.

Toyota Rangga Khusus
Toyota Rangga Khusus
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Одним из главных достоинств Hilux Rangga Khusus является его интерьер. Внедорожник оборудован двумя дополнительными рядами сидений, что позволяет разместить до семи пассажиров.

Для индонезийского рынка Hilux Rangga Khusus доступен с двумя вариантами двигателей. Покупатели могут выбрать между 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 139 л.с. и 2,4-литровым дизельным мотором на 150 л.с. Оба двигателя работают с задним приводом. Что касается трансмиссий, то Toyota предлагает два варианта: пятиступенчатую механическую коробку передач и шестиступенчатый автомат.

Несмотря на все улучшения и дополнительные возможности, Hilux Rangga Khusus останется доступнее, чем заводской внедорожник Fortuner.

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 7
22.12.2024 
Фото:Toyota
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