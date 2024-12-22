В Северную Корею на поезде? Теперь это возможно

Россия и КНДР возобновили регулярное железнодорожное сообщение

После трёхлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, между Россией и Северной Кореей вновь застучали колёса поездов. 16 декабря 2024 года пассажирский состав отправился со станции Хасан в приморском городе Туманган, ознаменовав собой возобновление регулярного железнодорожного сообщения.

Закрытие границ в 2020 году стало серьёзным ударом по и без того ограниченному взаимодействию России и КНДР. Хотя грузовые перевозки продолжались, пассажирское сообщение, играющее важную роль в поддержании гуманитарных связей и развитии приграничной торговли, было заморожено.

Постепенное оживление началось летом 2024 года с запуска нерегулярных рейсов, которые, по данным Уссурийской таможни, перевезли около 1200 человек. Теперь же, с установлением ежедневного графика работы пункта пропуска «Хасан» с 10:00 до 20:00, открываются новые перспективы.

Примечательно, что возобновление пассажирского сообщения с КНДР произошло практически синхронно с аналогичным событием на китайско-российской границе. 15 декабря, за день до отправки поезда в Туманган, в Приморье прибыл первый после долгого перерыва пассажирский состав из Китая.

Конечно, говорить о резком скачке пассажиропотока пока рано. Первый поезд в КНДР перевёз всего двух граждан России, что подчёркивает постепенный характер восстановления транспортных связей.

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Источник: РИА Новости