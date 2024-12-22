Бывший завод GM в России возродят и будут выпускать другой автомобиль

Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге станет местом сборки Jaecoo J7

После восьми лет простоя, с 2015 года, завод готовится к запуску новой производственной линии – на нем начнется сборка кроссовера Jaecoo J7. Информация об этом появилась после того, как в базе Росстандарта было опубликовано одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на данную модель, выпущенную компанией «АГМ».

Компания «АГМ», входящая в холдинг «АГР», уже имеет опыт запуска сборочных линий на площадках бывших иностранных автопроизводителей. В настоящее время «АГР» успешно выпускает модели Hyundai и Kia под брендом Solaris на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Интересно, что первоначально предполагалось, что автомобили Jaecoo будут производиться именно на этой площадке. Однако выбор пал на бывший завод GM.

Jaecoo J7

Jaecoo J7 – стильный компактный кроссовер, привлекающий внимание своими габаритами (4500 мм в длину, колесная база 2672 мм) и техническими характеристиками. Под капотом – бензиновый двигатель объемом 1.6 литра, развивающий мощность до 186 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением, обеспечивая динамичное и экономичное вождение. Покупателям будет доступен как передний, так и полный привод.

Цена на Jaecoo J7 колеблется в достаточно широком диапазоне – от 2,96 до 4,01 млн рублей.

Интерьер Jaecoo J7

На данный момент линейка Jaecoo в России представлена моделями J7 и J8. Однако амбиции производителя этим не ограничиваются. В планах компании на 2025 год запуск продаж Jaecoo J5, компактного кроссовера субкомпактного сегмента, который, как ожидается, станет настоящим бестселлером.

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Источник: Российская газета