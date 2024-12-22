За такие новогодние украшения машины можно запросто нарваться на штраф

Сотрудники ГАИ дали рекомендации по новогоднему оформлению автомобилей

Новый год – время чудес и волшебства, и многие автолюбители стремятся передать это настроение, украсив свои автомобили. Однако праздничный пыл не должен затмевать здравый смысл и правила дорожного движения. Неправильное украшение машины может обернуться не только испорченным настроением, но и солидным штрафом.

Главное правило – безопасность. Украшения не должны никоим образом ограничивать видимость водителя или создавать помехи другим участникам дорожного движения. Это касается как внешнего, так и внутреннего декора.

Категорически запрещается закрывать фары, фонари, зеркала заднего вида и номерные знаки. Даже частичное перекрытие этих элементов может стать причиной штрафа. Гирлянды, не предназначенные для использования на автомобилях, представляют особую опасность из-за риска короткого замыкания и возгорания. Кроме того, яркий свет таких гирлянд может ослеплять других водителей. Важно, чтобы декор был надежно закреплен.

Внутренние украшения также должны быть закреплены так, чтобы они не мешали управлению автомобилем. Запрещено использовать все, что может отвлечь водителя или переместиться при резком торможении и создать опасность.

За нарушение правил дорожного движения, связанных с украшением автомобиля, предусмотрен штраф в размере от 500 рублей. Это может показаться незначительной суммой, но испорченное настроение и дополнительные хлопоты того не стоят.

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Источник: Общественная служба новостей