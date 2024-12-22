На российском рынке появится новый крупный пикап китайско-японского происхождения

Представлен полноразмерный рамный пикап Dongfeng Z9 с четырехдверной кабиной

Dongfeng Z9 – это не просто пикап, а настоящий гигант длиной 5,5 метра. С четырёхдверной кабиной и 1,6-метровой грузовой платформой, он предоставляет достаточно пространства как для пассажиров, так и для грузов.

Дизайн модели выделяется на фоне традиционных утилитарных пикапов: светодиодные ходовые огни, хромированная решётка радиатора и диски с направленным рисунком придают автомобилю современный и стильный вид. Кроме того, хитрое двухцветное оформление задних дверей делает Z9 визуально привлекательным.

Dongfeng Z9

Что касается технических характеристик, Dongfeng Z9 будет доступен с несколькими вариантами двигателей. Варианты включают бензиновый турбомотор объёмом 2,0 литра и мощный турбодизель 3,0, который, как ожидается, обеспечит 190 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

Кроме того, модель предложит выбор между задним и полным приводом. Угол въезда в 31 градус и угол съезда в 26 градусов также подчеркивают внедорожные способности Z9.

Dongfeng Z9

Хотя Dongfeng Z9 еще не поступил в продажу на китайском рынке, его выход ожидается с большим интересом. Представитель марки в Беларуси уже намекнул на возможность появления этой модели в странах СНГ, где спрос на мощные пикапы продолжает расти. В России, например, уже активно продаются внедорожники и пикапы Oting, собранные на том же заводе в Чэнчжоу.

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Источник: ABW.by