Зачем роботу Руди нужно хлопнуть дверью Range Rover 84 000 раз?

Двери на Range Rover испытывают с помощью неутомимого робота Руди

Пока все готовились к Новому году и Рождеству, робот Руди продолжал неустанно работать в Jaguar Land Rover при температуре минус 40 градусов.

Робот находится в испытательной камере стоимостью 2,46 миллиона евро и открывает и закрывает дверь автомобиля 84 000 раз в течение 12 недель при экстремальных температурах, чтобы имитировать эту операцию при всем сроке службы автомобиля. Только за период Рождества Руди открыл и закрыл дверь Range Rover более 14 000 раз в инженерном центре в Гейдоне, Великобритания.

В климатической камере Руди подвергается воздействию температур от плюс 50 до минус 40 градусов, что соответствует условиям в калифорнийской Долине смерти и на Северном полюсе. Робот также анализирует работу дверей. Он обращает внимание не только на устойчивость петель и запирающих механизмов, но также на шум и вибрации при закрывании и то, как ведут себя панели автомобиля.

Удивительно, как после таких циклов испытаний всё же иногда случаются отзывные кампании.

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Источник: Auto-Medienportal