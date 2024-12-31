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Mercedes-Benz переживает худший период в своей истории и готовится к жесткой экономии

Продажи Mercedes-Benz в ноябре снизились на 22% по сравнению с прошлым годом

Mercedes-Benz, символ немецкого автомобилестроения и роскоши, переживает, пожалуй, самый сложный период в своей истории. Сообщения о замораживании повышения зарплат и карьерного роста для большинства сотрудников, подкреплённые неутешительными финансовыми показателями третьего квартала 2024 года, рисуют тревожную картину.

Официально компания пока не подтвердила массовый мораторий на повышения, ограничившись устными уведомлениями сотрудников. Исключение, по некоторым данным, составляют лишь руководители высшего звена.

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За первые три квартала 2024 года Mercedes-Benz реализовал 1,7632 миллиона автомобилей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ноябрьские показатели ещё более драматичны: снижение продаж на 22% по сравнению с ноябрем 2023 года (148 500 единиц против прошлогодних показателей).

Географически ситуация выглядит не менее тревожно. Китайский рынок, долгое время являвшийся локомотивом роста для многих автопроизводителей, показал снижение продаж Mercedes-Benz на 13% в третьем квартале. На немецком рынке, домашнем для бренда, падение продаж составило 7% - самый значительный показатель за третий квартал за всю историю существования компании.

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Финансовые результаты подтверждают пессимистический прогноз. Операционная прибыль за третий квартал составила 34,528 млрд евро, что на 6,7% меньше, чем годом ранее. Ещё более удручающе выглядит снижение чистой прибыли – на целых 53,8%, до 1,719 млрд евро.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 15
31.12.2024 
Фото:Unsplash
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