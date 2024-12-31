Появились первые фото нового суперэкономичного кроссовера, который приедет в Россию

В Weibo опубликовали фото тестовой версии GAC S7 на дорогах общего пользования

Мир автопрома постоянно развивается, и на горизонте уже замаячил новый игрок, готовый бросить вызов устоявшимся брендам: GAC S7. Этот полноразмерный гибридный кроссовер, недавно представленный на автосалоне в Гуанчжоу, уже успел вызвать немалый ажиотаж, и не только в Китае.

GAC S7

Фотографии тестового экземпляра, появившиеся в китайской соцсети Weibo, лишили нас последней завесы тайны, показав GAC S7 во всей красе – без камуфляжа и скрытых деталей. А самое интересное – его приезд в Россию ожидается уже в 2026 году!

GAC S7

За несколько недель до появления шпионских снимков, мир увидел лишь официальные рендеры и фотографии с выставки. Теперь же мы можем оценить дизайн GAC S7 в реальных условиях. Автомобиль демонстрирует совершенно новый фирменный стиль GAC, который, по всей видимости, станет визитной карточкой бренда в будущем.

Главной «изюминкой» внешнего дизайна является интерактивная световая полоса, состоящая из 2248 светодиодов, расположенная на передней части автомобиля. Фотографии также ясно показывают наличие лидара над лобовым стеклом и выдвижные дверные ручки.

Интерьер GAC S7

Салон GAC S7 также впечатляет. Большой цифровой экран медиасистемы на базе SoC Snapdragon 8295 обещает высокую производительность и плавную работу. Цифровая панель приборов дополняет современный интерьер. Особого внимания заслуживают две беспроводные зарядки для смартфонов, расположенные на центральном тоннеле.

Пока технические характеристики GAC S7 держатся в секрете, но уже известно, что он будет оснащен гибридной силовой установкой третьего поколения. Это обещает впечатляющую экономичность и, как утверждает производитель, пробег более 1000 км на одном баке бензина. Высота автомобиля составит 1780 мм, а клиренс – 200 мм, что идеально подходит для российских дорог. Полный привод, естественно, также будет доступен.

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Источник: Китайские автомобили