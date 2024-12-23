Какой тариф в такси в Новый год выбрать, чтобы сэкономить — советы эксперта

Эксперт Петрович рассказал о ценах на такси в Новый год и назвал способы экономии

Новогодняя ночь традиционно является одним из самых загруженных периодов для рынка такси и каршеринга в России. Повышенный спрос на услуги пассажирских перевозок формирует динамический рост цен, особенно в мегаполисах страны, таких как Москва и Петербург.

Менеджер Yandex-Pro.Com Максим Петрович в беседе с «За рулем» поделился данными о ценообразовании в период праздников на основе опыта компании в части управления крупным таксопарком на платформе Яндекс.Такси.

Рассуждая о том, как могут измениться цены на поездки такси в новогоднюю ночь, Петрович выразил мнение, что стоимость поездок однозначно будет выше обычного. По его мнению, на это влияет ряд факторов.

Мнение эксперта

Максим Петрович, менеджер Yandex-Pro.Com

– Во-первых, повышенный спрос: большое количество пассажиров хотят воспользоваться такси одновременно (речь идет о периоде с 23:00 мск 31 декабря до 04:00 1 января). Во-вторых, нехватка водителей: не все из них готовы работать в праздничную ночь, что уменьшает количество доступных машин. И в-третьих: динамическое ценообразование агрегаторов: сервисы такси, включая Яндекс.Такси, применяют повышающие коэффициенты для стимулирования большего числа водителей выходить на линию.

Что касается стоимости, то средняя цена поездки в Москве в экономклассе в пределах города на расстояние до 5-10 км составит 800-1500 рублей, в зависимости от времени поездки и коэффициента спроса, подчеркивает Петрович.

«В Санкт-Петербурге аналогичная поездка обойдется примерно в 700-1200 рублей. В бизнес- или комфорт-классах стоимость может увеличиваться до 2000-4000 рублей в зависимости от длительности поездки и маршрута», – уточняет эксперт.

Несмотря на рост цен на услуги перевозок такси, есть несколько способов уменьшить расходы, успокаивает Петрович. Некоторые сервисы позволяют забронировать поездку, можно этим воспользоваться, вызвать машину заранее и, таким образом, зафиксировать тариф до пикового времени.

«Выбирайте менее загруженные часы: постарайтесь заказать такси до 23:00 или после 02:00, когда спрос начинает снижаться и коэффициенты падают. Используйте промокоды и скидки: крупные агрегаторы часто предлагают скидочные купоны и акции к праздникам. Проверьте приложение на наличие специальных предложений. Делите поездку с друзьями: по возможности кооперируйтесь с другими пассажирами и разделите стоимость поездки», – рекомендует эксперт.

При выборе тарифа лучше отдать предпочтение экономклассу, дело в том, что в праздничные дни разница между эконом- и комфорт-классом может быть значительной, констатирует Петрович. Желательно установить несколько приложений и сравнить предложения агрегаторов в реальном времени.

«Каршеринг является популярной альтернативой такси в праздничные дни, особенно для поездок между городами. Прогнозируемые цены на аренду в Москве и Петербурге выглядят следующим образом: аренда в пределах города – экономкласс: 12-18 рублей за минуту аренды, комфорт-класс – 20-30 рублей за минуту», – отмечает специалист.

Что касается междугородних поездок на каршеринге из Москвы в Петербург с учетом расстояния в 700 км, то в среднем аренда обойдется от 8 до 12 тыс. рублей, в зависимости от тарифа и типа автомобиля.

«Многие каршеринговые компании предлагают суточные тарифы: от 3000 до 6000 рублей в сутки за аренду автомобиля экономкласса. Важные нюансы каршеринга: стоимость поездки увеличится из-за праздничных наценок и спроса на автомобили», – уточняет эксперт.

При этом следует учесть расходы на топливо и плату за пробег, если это предусмотрено условиями тарифа, подчеркивает Петрович. Для междугородних поездок обязательно уточняйте разрешение на выезд за пределы города и километраж, включенный в тариф, подытожил эксперт.