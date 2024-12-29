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У семейного Mercedes-Benz GLB 2026 года будет еще 2 мотора

Кроссовер Mercedes-Benz GLB вернется с гибридным и электрическим моторами

Линейка автомобилей Mercedes-Benz следующего поколения на базе новой платформы MMA начинает обретать очертания, и последняя модель, замеченная на тестировании, – это преемник внедорожника GLB.

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Mercedes-Benz GLB 2026 года
Mercedes-Benz GLB 2026 года

Хотя подловленная на тестах модель, похоже, оснащена двигателем внутреннего сгорания, следующий GLB также будет доступен и в электрической версии благодаря многотопливному подходу платформы MMA.

MMA (Mercedes Modular Architecture) станет основой для всех новых компактных автомобилей бренда и впервые представлена в будущем CLA.

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Mercedes-Benz показал свою линейку на платформе MMA еще в 2023 году, а после CLA появятся два кроссовера и универсал Shooting Brake.

Один из этих кроссоверов – модель, замеченная на тестах, подробности о которой должны появиться к концу 2025 года, с возможным стартом продаж в 2026 году. Преемник GLB с самого начала будет доступен как с гибридной, так и с полностью электрической силовой установкой.

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Чисто электрическая версия GLB будет оснащена аккумулятором на 85 кВт·ч и двухмоторной полноприводной системой. Ожидаемый максимальный запас хода автомобиля – около 500 км.

Хотя на фотографиях автомобиль полностью скрыт камуфляжем, уже можно заметить элементы нового дизайнерского языка Mercedes-Benz. Передняя часть автомобиля выглядит более изящной по сравнению с текущим GLB, а фары имеют новую трехконечную «звездную подпись».

Источник, фото: AutoExpress

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Алексеева Елена
Количество просмотров 6
29.12.2024 
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