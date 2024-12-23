Почему не нужно складывать боковые зеркала на парковке — полезный лайфхак

В ГАИ объяснили, почему не стоит при парковке авто складывать боковые зеркала

Сложенные зеркала у припаркованного автомобиля усложняют другим водителям парковку из-за потери визуального ориентира, в итоге возникает риск повреждения лакокрасочного покрытия вашего автомобиля. Таким мнением поделился с корреспондентом издания Pravda.Ru представитель Госавтоинспекции России.

В преддверии новогодних праздников очень сложно найти парковочное место, особенно у торговых центров. Поэтому водители автомобилей паркуются практически вплотную к другим машинам и в целях экономии пространства складывают зеркала.

Большинство автовладельцев складывают их для защиты от повреждений, особенно при парковке вдоль поребрика, где есть риск загрязнения или повреждения от случайных столкновений. Эта опция работает в автоматическом режиме и упрощает процесс.

«Однако на узких парковках складывание зеркал может сыграть злую шутку. Когда зеркала сложены, другие водители теряют визуальные ориентиры, что может привести к тому, что автомобили будут парковаться слишком близко друг к другу. В результате появляются трудности с посадкой или выходом из машины, а также возрастает риск повреждения дверей», – объяснил представитель ГАИ.

Водители с опытом зачастую оставляют зеркала в развернутом положении – такой способ помогает другим автовладельцам ориентироваться при парковке. Кроме того, расстояние между автомобилями увеличивается и минимизируется вероятность повреждения лакокрасочного покрытия. Поэтому отказ от привычки складывать зеркала сделает процесс парковки более безопасным не только для водителя конкретной машины, но и остальных автовладельцев, резюмировали в ГАИ.