#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Трансформация мирового автопрома — как Китай стал центром в автосфере
23 декабря
Трансформация мирового автопрома — как Китай стал центром в автосфере
Аналитик Михайлов рассказал, как Китай «подмял»...
Немецкий автоконцерн не будет закрывать заводы в ФРГ, но есть нюанс
23 декабря
Немецкий автоконцерн не будет закрывать заводы в ФРГ, но есть нюанс
Volkswagen сократит более 35 тыс. сотрудников и...
Штрафы по ОСАГО через камеры? Вот что отвечают россияне!
23 декабря
Штрафы по ОСАГО через камеры? Вот что отвечают россияне!
«За рулем»: более четверти водителей против...

Почему не нужно складывать боковые зеркала на парковке — полезный лайфхак

В ГАИ объяснили, почему не стоит при парковке авто складывать боковые зеркала

Сложенные зеркала у припаркованного автомобиля усложняют другим водителям парковку из-за потери визуального ориентира, в итоге возникает риск повреждения лакокрасочного покрытия вашего автомобиля. Таким мнением поделился с корреспондентом издания Pravda.Ru представитель Госавтоинспекции России.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Какие скидки дают на автомобили Чери – рейд по салонам марки

В преддверии новогодних праздников очень сложно найти парковочное место, особенно у торговых центров. Поэтому водители автомобилей паркуются практически вплотную к другим машинам и в целях экономии пространства складывают зеркала.

Большинство автовладельцев складывают их для защиты от повреждений, особенно при парковке вдоль поребрика, где есть риск загрязнения или повреждения от случайных столкновений. Эта опция работает в автоматическом режиме и упрощает процесс.

«Однако на узких парковках складывание зеркал может сыграть злую шутку. Когда зеркала сложены, другие водители теряют визуальные ориентиры, что может привести к тому, что автомобили будут парковаться слишком близко друг к другу. В результате появляются трудности с посадкой или выходом из машины, а также возрастает риск повреждения дверей», – объяснил представитель ГАИ.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Водители с опытом зачастую оставляют зеркала в развернутом положении – такой способ помогает другим автовладельцам ориентироваться при парковке. Кроме того, расстояние между автомобилями увеличивается и минимизируется вероятность повреждения лакокрасочного покрытия. Поэтому отказ от привычки складывать зеркала сделает процесс парковки более безопасным не только для водителя конкретной машины, но и остальных автовладельцев, резюмировали в ГАИ.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / wirestock
Количество просмотров 8
23.12.2024 
Фото:freepik / wirestock
Поделиться:
Оцените материал:
0