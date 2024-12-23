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Новое поколение охранных систем поступило в продажу

В магазинах появилась новая охранно-сервисная система Pandora UF 4G

Телеметрическая охранно-сервисная микросистема нового поколения Pandora UF 4G поступила в продажу – первые партии уже доставлены в торговую сеть. Производитель сообщает, что Pandora UF 4G – это первый продукт нового модельного ряда.

Микросистема специально разработана для работы со сложной цифровой архитектурой электрооборудования современных автомобилей, электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Помимо новой программно-аппаратной части базового блока, тут реализована новая инфраструктура взаимодействия, системы автообновлений и дистанционной диагностики программной среды автомобилей.

«Помимо топовой аппаратной и программной начинки 4G LTE (Chip-SIM и nano-SIM) / Bluetooth 5.4 с сверхэкономичным энергопотреблением и поддержкой всех самых современных протоколов цифровых шин CAN-FD, новинка обладает рекордной интеграцией технологий и непревзойденного функционала, являясь самой инновационной и технически совершенной для таких автомобилей, как Geely, Volvo, Zeekr, Link&Ko, Tesla, GMC, Haval, Chery, Exeed, Jetour, Lixiang, Hongqi, TANK, Voyah, GAC, Changan, включая свежие модели Audi, Mercedes, Volkswagen, Porsche», – сообщает официальный пресс-релиз.

В 2025 году в платформе Pandora UF появятся новые модели, добавляет пресс-служба разработчика. Особо отмечается, что Pandora UF 4G оптимизирована на взаимодействие с тяговыми батареями и измененной архитектурой современных электромобилей и подзаряжаемых гибридов, поддерживая уже сейчас все новинки российского рынка из Китая, Европы и Америки.

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«За рулем»
Количество просмотров 7
23.12.2024 
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