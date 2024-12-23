Названы три группы автозапчастей, которые сильнее всего подорожали в России

Fit Service назвал три группы запчастей, которые больше всего подорожали в 2024 году

За год стоимость деталей в России выросла до 18%, больше всего подорожали детали для ремонта тормозной системы, рассказала директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

По ее словам цены на запчасти для ТО и мелкого ремонта автомобилей за год выросли до 18%, если сравнивать с декабрем прошлого года. В целом средние цены за год выросли до 10% отметила Овчинникова.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: «Газета.Ru»