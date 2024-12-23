Ищете бюджетное авто на большую семью? Эксперты нашли 5 таких моделей на рынке РФ

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Эксперты составили топ-5 самых дешевых 7-местных автомобилей до 2,5 млн рублей

Самой дешевой машиной на рынке России с салоном на семь мест признана отечественная Lada Largus. К такому выводу пришли эксперты в ходе анализа классифайдов в этом классе.

Примечательно, что в топе, кроме Lada Largus, находятся только китайские автомобили. Производство автомобиля возобновилось в декабре 2024 года, цена на него стартует от 1,71 млн рублей за базовую комплектацию Classic.

Lada Largus
Lada Largus

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Какие скидки дают на автомобили Чери – рейд по салонам марки

Модель SWM G05 Pro производства КНР можно сейчас купить в России с выгодой в размере 643,500 тыс. рублей – окончательная цена составляет 1,896 млн рублей.

Чуть дороже обойдется Dongfeng 580 – за него просят 2,149 млн рублей (это цена с учетом скидки от производителя в размере 350 тыс. рублей).

Dongfeng 580
Dongfeng 580

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«Еще один недорогой семиместный кроссовер на российском рынке – это китайский VGV U70 Pro белорусской сборки, дебютировавший в России в сентябре 2024 года. Его семиместная комплектация Comfort стоит 2,359 млн рублей», – сообщают эксперты.

Завершает рейтинг Evolute i-Space – его цена стартует от 2,499 млн рублей за базовую комплектацию «Комфорт».

Lada Largus
SWM G05 Pro
Dongfeng 580
VGV U70 Pro
Evolute i-Space
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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik | АвтоВАЗ | SWM | Dongfeng | VGV | За рулем
Количество просмотров 6
23.12.2024 
Фото:freepik / freepik | АвтоВАЗ | SWM | Dongfeng | VGV | За рулем
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