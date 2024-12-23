Названы российские цены пикапа Sollers ST8

Пикап Sollers ST8 будет стоить в России от 2,9 млн рублей

Рамный пикап Sollers ST8 будет стоить в России от 2,9 млн рублей.

Модификация с бензиновым мотором 2.4 литра мощностью 204 л.с. оценена в 2,9 млн рублей, ST8 с 136-сильным дизелем 2.0 литра стоит 3 млн рублей. Вне зависимости от выбранного агрегата модель комплектуется МКП, привод полный.

Серийное производство пикапа по технологии полного цикла будет запущено в первом квартале 2025 года. Автомобиль и часть автокомпонентов планируется выпускать на площадке индустриального парка УАЗ (Ульяновск).

Sollers ST8

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Источник: «Российская газета»