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Названы российские цены пикапа Sollers ST8

Пикап Sollers ST8 будет стоить в России от 2,9 млн рублей

Рамный пикап Sollers ST8 будет стоить в России от 2,9 млн рублей.

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Модификация с бензиновым мотором 2.4 литра мощностью 204 л.с. оценена в 2,9 млн рублей, ST8 с 136-сильным дизелем 2.0 литра стоит 3 млн рублей. Вне зависимости от выбранного агрегата модель комплектуется МКП, привод полный.

Серийное производство пикапа по технологии полного цикла будет запущено в первом квартале 2025 года. Автомобиль и часть автокомпонентов планируется выпускать на площадке индустриального парка УАЗ (Ульяновск).

Sollers ST8
Sollers ST8

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Sollers
Количество просмотров 6
23.12.2024 
Фото:Sollers
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