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Интерьер KGM Torres
23 декабря
АКП, полный привод и 3 комплектации — в Россию едет «кореец» с зимним пакетом
В 2025 году на рынок РФ выйдет 163-сильный...

АКП, полный привод и 3 комплектации — в Россию едет «кореец» с зимним пакетом

В 2025 году на рынок РФ выйдет 163-сильный кроссовер KGM Torres с АКП Aisin

Дебют корейского кроссовера KGM Torres на рынке России в 2025 году состоится в трех комплектациях с передним и с полным приводом. Об этом сообщили в пресс-службе компании-дистрибьютора «Рэкс Моторс».

KGM Torres стал первой моделью марки в новом дизайне, сборку автомобилей наладили в Южной Корее. Для покупателей в России предложат гарантию на пять лет, под капотом кроссовера стоит безальтернативный мотор объемом 1,5 л мощностью 163 л.с. в связке с 6-ступенчатой АКП Aisin.

KGM Torres
KGM Torres

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В списке оснащения заявлены: подогрев боковых зеркал, рулевого колеса и всех сидений, в салоне – два 12,3-дюймовых экрана, русифицированная мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Google Android Auto, кожаная обивка кресел с вентиляцией и электрорегулировкой. Есть беспроводная зарядка для смартфона, бесключевой доступ, электрический стояночный тормоз и электропривод багажника.

Интерьер KGM Torres
Интерьер KGM Torres

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В максимальной комплектации KGM Torres получит восемь подушек безопасности и различные ассистенты в помощь водителю, включая системы экстренного торможения, удержания в полосе и управления дальним светом.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:KGM
Количество просмотров 6
23.12.2024 
Фото:KGM
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