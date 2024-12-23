Беременная женщина стала жертвой аварии
В Карелии в ДТП с грузовиками погибла беременная женщина
В Сегежском районе Карелии на федеральной трассе «Кола» произошло ДТП, столкнулись несколько машин.
Уточняется, что авария произошла на 711-м километре автодороги около 19 часов воскресенья. На темной дороге столкнулись два большегруза и две легковушки.
Погибли два человека: водитель легковой машины и его беременная пассажирка. Еще одному водителю иномарки потребовалась медпомощь. Полицейские выясняют причины ДТП.
Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Госавтоинспекция Карелии
Фото:МВД Медиа
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23.12.2024
Фото:МВД Медиа
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