Беременная женщина стала жертвой аварии

В Карелии в ДТП с грузовиками погибла беременная женщина

В Сегежском районе Карелии на федеральной трассе «Кола» произошло ДТП, столкнулись несколько машин.

Уточняется, что авария произошла на 711-м километре автодороги около 19 часов воскресенья. На темной дороге столкнулись два большегруза и две легковушки.

Погибли два человека: водитель легковой машины и его беременная пассажирка. Еще одному водителю иномарки потребовалась медпомощь. Полицейские выясняют причины ДТП.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Госавтоинспекция Карелии