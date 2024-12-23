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Беременная женщина стала жертвой аварии
23 декабря
Беременная женщина стала жертвой аварии
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Беременная женщина стала жертвой аварии

В Карелии в ДТП с грузовиками погибла беременная женщина

В Сегежском районе Карелии на федеральной трассе «Кола» произошло ДТП, столкнулись несколько машин.

Уточняется, что авария произошла на 711-м километре автодороги около 19 часов воскресенья. На темной дороге столкнулись два большегруза и две легковушки.


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Погибли два человека: водитель легковой машины и его беременная пассажирка. Еще одному водителю иномарки потребовалась медпомощь. Полицейские выясняют причины ДТП.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: Госавтоинспекция Карелии

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
23.12.2024 
Фото:МВД Медиа
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