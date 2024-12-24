В России появился новый надежный «немец»: известна цена

В РФ поступили в продажу новые Volkswagen Lavida XR по цене от 1,9 млн рублей

В РФ этой осенью начали продавать недорогой современный седан Volkswagen Lavida XR, цены начинаются от 1 920 000 рублей.

Volkswagen Lavida XR

Это автомобиль с надежным атмосферником объемом 1,5 литра, развивающим 112 л.с., в паре с ним работает 6-ступенчатая АКП.

Интерьер Volkswagen Lavida XR

Оснащение включает цифровую приборную панель, мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, кондиционер и адаптивный круиз-контроль. В старшей версии за 2,5 млн рублей добавляются 16-дюймовые легкосплавные диски, датчики давления в шинах, светодиодные фары, парковочный ассистент и расширенный набор электронных помощников водителя.

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Источник: Автоновости дня