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В России появился новый надежный «немец»: известна цена

В РФ поступили в продажу новые Volkswagen Lavida XR по цене от 1,9 млн рублей

В РФ этой осенью начали продавать недорогой современный седан Volkswagen Lavida XR, цены начинаются от 1 920 000 рублей.

Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR

Это автомобиль с надежным атмосферником объемом 1,5 литра, развивающим 112 л.с., в паре с ним работает 6-ступенчатая АКП.

Интерьер Volkswagen Lavida XR
Интерьер Volkswagen Lavida XR

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Оснащение включает цифровую приборную панель, мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, кондиционер и адаптивный круиз-контроль. В старшей версии за 2,5 млн рублей добавляются 16-дюймовые легкосплавные диски, датчики давления в шинах, светодиодные фары, парковочный ассистент и расширенный набор электронных помощников водителя.

Ранее «За рулем» перечислил топ-10 автомобилей, которые не ржавеют.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 33
24.12.2024 
Фото:Volkswagen
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