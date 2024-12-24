Красноярский водитель показал чудеса пьяного автобоулинга

В Красноярске нетрезвый водитель в свой день рождения протаранил более 40 машин

В ночь на 24 декабря жители района Солнечный в Красноярске стали свидетелями необычного и весьма неприятного происшествия.

Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил настоящий хаос, протаранив более 40 припаркованных автомобилей.

По словам очевидцев, мужчина начал «праздничный маршрут» на улице Ольховой. Двигаясь от дома № 6 и не доезжая до дома № 44 по улице Светлова, он смел с пути машины, стоявшие во дворе.

Как оказалось, 37-летний красноярец решил таким образом продолжить празднование своего дня рождения за рулем, однако его прогулка быстро превратилась в погром.

Несмотря на то, что, по официальным данным, повреждения получили около 40 автомобилей, в Telegram-канале Mash предполагают, что число пострадавших машин может доходить до 76.

Сообщение о происшествии поступило в полицию, но местные жители поспешили сами остановить буйного водителя до прибытия стражей порядка. В Сети появились видеоролики, на которых видно, как разгневанные автовладельцы пытаются успокоить мужчину, и, похоже, ему хорошенько при этом досталось.

Полицейские задержали виновника аварии, и в ходе проверки выяснилось, что мужчина ранее уже был лишен водительских прав на 7 месяцев за использование подложных регистрационных знаков. Сейчас он вновь оказался в центре внимания закона – на него составлен административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

В настоящий момент решается вопрос о привлечении водителя к дальнейшей ответственности.

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Источник: ТАСС и соцсети

Видео: ТГ-канал Mash

