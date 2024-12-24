Рынок автокредитования в России рухнул – в причинах разбирался экономист
Изменение ключевой процентной ставки повлияло на стоимость займов для россиян и усложнило процесс получения автокредитов. В итоге спрос на них в ноябре снизился более чем на 30%, а за последний месяц года жители РФ оформили только порядка 83 тысяч займов.
Комментируя итоги исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ) о падении рынка автокредитования, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, экономист-политолог Александр Дудчак в беседе с «За рулем» напомнил, что Центробанк РФ на прошлой неделе оставил ключевую ставку на уровне 21%.
Мнение эксперта
Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, экономист-политолог
– Такая ставка ничего хорошего не несет не только авторынку, но и всей экономике России в принципе. Ставка остается высокой и продолжает бить по всей экономике страны, и в частности – по авторынку. А с такими процентами по кредитам мало у кого возникнет желание брать их.
В результате снижаются объемы продаж и объемы производства со всеми вытекающими последствиями, подчеркивает Дудчак.
«Такое положение грозит снижением доходов работников автоотрасли, падением спроса не только на готовую продукцию, но и на комплектующие», – резюмирует экономист.
Согласно статистике НБКИ с начала осени текущего года, ситуация выглядит совсем удручающей, потому что снижение числа автокредитов составило 51%. Наименьший интерес к автокредитам наблюдается у жителей Новосибирской, Свердловской и Волгоградской областей. А регионами-лидерами по количеству оформленных займов остаются Москва, Подмосковье и Петербург.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Обзор выгодных предложений от банков
ВТБ – рассчитать автокредит
Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.
А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.
Т-Банк (бывший Тинькофф) – рассчитать автокредит
Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.
Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.
Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.
Совкомбанк – рассчитать кредит
Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.
Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.
|
Реклама:
ПАО Банк ВТБ, ИНН: 7702070139, erid 25H8d7vbP8SRTvG5CvuVeP
ООО "Тинькофф.Партнеры", ИНН: 7743369908, erid 25H8d7vbP8SRTvK4GjQXjd
ПАО "СОВКОМБАНК", ИНН: 4401116480, erid 25H8d7vbP8SRTvGZQjr3pW