Рынок автокредитования в России рухнул – в причинах разбирался экономист

Экономист Дудчак рассказал, чем грозит авторынку текущая ключевая ставка в 21%

Изменение ключевой процентной ставки повлияло на стоимость займов для россиян и усложнило процесс получения автокредитов. В итоге спрос на них в ноябре снизился более чем на 30%, а за последний месяц года жители РФ оформили только порядка 83 тысяч займов.

Комментируя итоги исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ) о падении рынка автокредитования, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, экономист-политолог Александр Дудчак в беседе с «За рулем» напомнил, что Центробанк РФ на прошлой неделе оставил ключевую ставку на уровне 21%.

Мнение эксперта

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, экономист-политолог

– Такая ставка ничего хорошего не несет не только авторынку, но и всей экономике России в принципе. Ставка остается высокой и продолжает бить по всей экономике страны, и в частности – по авторынку. А с такими процентами по кредитам мало у кого возникнет желание брать их.

В результате снижаются объемы продаж и объемы производства со всеми вытекающими последствиями, подчеркивает Дудчак.

«Такое положение грозит снижением доходов работников автоотрасли, падением спроса не только на готовую продукцию, но и на комплектующие», – резюмирует экономист.

Согласно статистике НБКИ с начала осени текущего года, ситуация выглядит совсем удручающей, потому что снижение числа автокредитов составило 51%. Наименьший интерес к автокредитам наблюдается у жителей Новосибирской, Свердловской и Волгоградской областей. А регионами-лидерами по количеству оформленных займов остаются Москва, Подмосковье и Петербург.

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