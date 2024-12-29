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Япония выделит компании Toyota деньги на развитие авто на водороде

Toyota к 2030 году хочет стать ведущим производителем автомобилей на водороде

В то время как весь мир развивает электромобильность, и Китай, очевидно, тут уже давно впереди, Toyota решила стать лидером по внедрению авто на водороде.

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Автобус Toyota на топливных элементах
Автобус Toyota на топливных элементах

Компания заключила соглашение с Министерством экономики Японии (METI) для получения господдержки при производстве топливных элементов и систем электролиза воды. Таким образом, государство выразило заинтересованность в продвижении водородной экономики и экологичных технологий.

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Местный Закон о продвижении GX поддерживает переход Японии к углеродной нейтральности. Toyota будет работать с госучреждениями и другими компаниями, чтобы ускорить производство топливных элементов и технологий и развивать инфраструктуру для их использования.

Компания планирует стать лидером на рынке водородных коммерческих автомобилей к 2030 году, ожидая продать до 75 000 машин, в основном в Европе и США, где растет спрос на экологичные автомобили.

Toyota Hilux с приводом на топливных элементах
Toyota Hilux с приводом на топливных элементах

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Также японская компания продолжит работать над созданием полной водородной экосистемы, охватывая все этапы – от производства до использования водорода.

Пока все это довольно общая информация, но, скорее всего, конкретику просто не хотят разглашать раньше времени. При этом вспомним, что успехи в электромобилизации в Китае тоже произошли не на пустом месте, а при системной поддержке государства. Возможно, и в Японии решили пойти таким же путем, только в сфере развития водородных технологий.

Источник: toyota-media.de

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Алексеева Елена
Фото:Toyota
Количество просмотров 20
29.12.2024 
Фото:Toyota
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