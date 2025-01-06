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С заботой о пассажирах: 35 отсеков кроссовера для вещей и объем багажника в 480 л

Названы отличительные преимущества кроссовера Jaecoo J5 во время автопутешествий

Новый кроссовер Jaecoo J5 – это уникальная модель, занимающая смежную нишу между компактными городскими автомобилями и классическими внедорожниками, предназначенными для активного отдыха на природе.

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«Модель предлагает исключительную практичность и допускает различные форматы досуга на открытом воздухе: отправиться в велосипедную прогулку по лесу, устроить семейный пикник или организовать поход с друзьями, – рассказали в пресс-службе компании O&J, объединяющей бренды Omoda и Jaecoo.

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Новый Jaecoo J5 может быть оборудован багажником, способном выдержать нагрузку до 75 кг – этого достаточно для размещения пары велосипедов, досок для сноуборда, лыж или надувных сапов вместе с веслами. Любители автопутешествий, кемпингов и пикников тоже оценят полезное пространство, в котором поместится все – от палатки, спальных мешков до небольшого гриля и различной экипировки и другой поклажи.

Jaecoo J5
Jaecoo J5

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Причем, часть оборудования можно расположить не только горизонтально, но и вертикально – объем багажника Jaecoo J5 достигает 480 л. Такой компактный кроссовер подарит владельцу удивительную свободу во всем, включая салон, спроектированный с учетом заботой о пассажирах. Комфортный и продуманный интерьер J5 насчитывает 35 отсеков и емкостей для хранения различных предметов, которые пригодятся во время путешествия.

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Источник: пресс-служба O&J

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Светлана Тарасенко
Фото:Jaecoo
Количество просмотров 3
06.01.2025 
Фото:Jaecoo
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