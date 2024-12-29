Фотошпионы заглянули в салон нового Hyundai Palisade

Появились снимки интерьера обновленного 7-местного Hyundai Palisade Calligraphy

Недавно компания Hyundai представила свой флагманский внедорожник The All-New Palisade, а теперь благодаря автомобильным энтузиастам мы можем подробнее рассмотреть «живую» версию с капитанскими креслами и коричневой отделкой.

Как мы уже писали, салон нового Palisade отличается атмосферой «премиального жилого пространства».

Такая концепция достигается за счет просторной планировки и современного дизайна, вдохновленного мебельными трендами.

В автомобиле панорамный изогнутый дисплей, который объединяет 12,3-дюймовый цифровой кластер и информационно-развлекательный экран, улучшая обзор и придавая интерьеру высокотехнологичный вид.

Центральная консоль островного типа: независимая конструкция включает беспроводную зарядку, USB-порты с поддержкой зарядки до 100 Вт, двойные подстаканники и вместительный двухсекционный ящик для хранения.

Увеличенное заднее стекло создает ощущение простора и открытости.

Таким образом в новом Palisade сочетаются внушительный внешний вид, продуманные детали и высокий уровень комфорта.

Напомним, что Hyundai Palisade 2026 года получит новый набор двигателей: 2,5-литровую гибридную установку мощностью 335 л. с.; 2,5-литровый бензиновый двигатель Turbo, заменяющий текущий 3,8-литровый агрегат, и 3,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 280 л. с.

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Источник: KCB